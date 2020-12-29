29.12.2020 - 22:47 | | Ä°STANBUL (AA) -
Promitheas-Frutti Extra Bursaspor: 75-100
Basketbol ULEB Avrupa KupasÄ± D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, 8. haftadan ertelenen bu turdaki son maÃ§Ä±nda, Yunanistan'Ä±n Promitheas takÄ±mÄ±nÄ± deplasmanda 100-75 yendi.Â
Gruptan Ã§Ä±kma ÅŸanslarÄ± bulunmayan Frutti Extra Bursaspor ile Promitheas, Yunanistan'Ä±n Patras kentindeki Dimitris Tofalos Arena'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.
MÃ¼cadelede ilk periyodu 25-21, devreyi 48-35, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyodu da 77-57 Ã¶nde tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 100-75 kazanarak tarihinde ilk kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ULEB Avrupa KupasÄ±'nda 3. galibiyetini elde etti.
YeÅŸil-beyazlÄ± takÄ±mda 26 sayÄ± Ã¼reten Kenny Kadji, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n en skorer oyuncusu oldu.
Bursa ekibi, oynadÄ±ÄŸÄ± 10 maÃ§ta aldÄ±ÄŸÄ± 3 galibiyet ve 7 yenilgiyle grubunu 5. sÄ±rada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.
Â
Â
Â
Â