Prosinecki: "Herkes Kayserispor'un düşeceğini düşünüyordu"

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kayserispor'da teknik direktör Prosinecki açıklamalarda bulundu.

"Geldiğimde takım ligin dibindeydi ve herkes Kayserispor'un düşeceğini düşünüyordu. Oyuncularımız her şeylerini verdiler. Bugün de Beşiktaş'a karşı inanılmaz bir galibiyet aldılar. İnsan üstü bir mücadele verdiklerini söyleyebilirim.

Dries Mertens Napoli Tarihine Geçti