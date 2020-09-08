Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Prosinecki: Sahada ofansif bir Denizlispor olacak
08.09.2020 - 20:19 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) -

Prosinecki: Sahada ofansif bir Denizlispor olacak

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, birkaç bölgeye daha transfer yapacaklarını belirterek, “Şu anki kadro kalitesinden çok memnunum. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi biliyorum. Ligde ofansif oynayan, kendini gösteren, mücadele eden bir Denizlispor göstermek istiyoruz” dedi.

Prosinecki: Sahada ofansif bir Denizlispor olacak
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda yeşil siyahlı ekip tam kadro çalıştı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Prosinecki, iyi bir takım oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda birkaç tane sorunumuz kaldı. Onları da zamanla aşacağımızı biliyoruz. Takım olarak herkes bu süreçte iyi çalıştı. Herkesin çalışmalarından memnunum. Birkaç tane yeni transferimiz var. Adaptasyon sürecimiz olacak ama beraber o kadar iyi çalıştık ki; oyuncular bir an önce lige başlamak ve oynamak istiyorlar” dedi.

Prosinecki: Sahada ofansif bir Denizlispor olacak

“ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ”
Ligin ilk maçında zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ifade eden Prosinecki, “Göztepe deplasmanına gideceğiz. Geçen yıl iyi bir sezon geçiren bir Göztepe takımı var. Bazı futbolcuları gitti, onların yerine transferler yaptılar. Belirli bir sistemle oynayan bir takım. Biz de bu maça iyi hazırlandık. Zor bir maç olacak. Kolay olmayacağını biliyoruz, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

“ŞU ANKİ KADRO KALİTESİNDEN ÇOK MEMNUNUM”
Takıma takviye yapmayı sürdüreceklerini belirten Prosinecki, “Zaten kaliteli bir kadromuz vardı, bunun üzerine çalışmalar yaparak devam ettik. Mesanovic, Bakalorz, Sagal gibi oyuncuları kadromuza kattık. Bunlar kadromuza kalite katacak futbolcular. Genel olarak 1-2 pozisyona da arayışlarımız devam ediyor. Ben şu anki kadro kalitesinden çok memnunum. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi biliyorum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, şu anki durum memnuniyet verici” şeklinde konuştu.

“SAHAYA KALİTELİ FUTBOL YANSITMAK İSTİYORUZ”
Bu sezon oluşturmak istediği futbol felsefesine ilişkin açıklamalar yapan Prosinecki şöyle konuştu; “Teknik direktörlerin ihtiyacı olan iyi bir futbolcu topluluğu. Buna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Herkese farklı bir Denizlispor izletmek istiyoruz. Ofansif, topla oynayabilen bir Denizlispor sahada olacak. Her maç ofansif oynamayabiliriz. Genel olarak sahaya kaliteli futbol yansıtmak istiyoruz. Ligde ofansif oynayan, kendini gösteren, mücadele eden bir Denizlispor göstermek istiyoruz.”

    Vitoria Guimaraes, Ricardo Quaresma'yı krallar gibi karşıladı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Prosinecki: Sahada ofansif bir Denizlispor olacak
      Prosinecki: Sahada ofansif bir Denizlispor olacak
    2. Mustafa Er: Kubilay ve Burak'ın kafası karışık
      Mustafa Er: Kubilay ve Burak'ın kafası karışık
    3. Son dakika | Başakşehir, Rafael transferini videoyla açıkladı!
      Son dakika | Başakşehir, Rafael transferini videoyla açıkladı!
    4. Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor
      Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor
    5. Transfer haberleri | Maccabi Tel Aviv, Semih Kaya'yı istedi
      Transfer haberleri | Maccabi Tel Aviv, Semih Kaya'yı istedi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'dan MKE Ankaragücü'ne ziyaret

    Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'dan MKE Ankaragücü'ne ziyaret

    Gaziantep FK'de yeni sezon forma numaraları belli oldu

    Gaziantep FK'de yeni sezon forma numaraları belli oldu

    Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik

    Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik

    Transfer haberleri | Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da!

    Transfer haberleri | Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da!

    Sıradaki Haber