Prosinecki: Sahada ofansif bir Denizlispor olacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda yeşil siyahlı ekip tam kadro çalıştı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Prosinecki, iyi bir takım oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda birkaç tane sorunumuz kaldı. Onları da zamanla aşacağımızı biliyoruz. Takım olarak herkes bu süreçte iyi çalıştı. Herkesin çalışmalarından memnunum. Birkaç tane yeni transferimiz var. Adaptasyon sürecimiz olacak ama beraber o kadar iyi çalıştık ki; oyuncular bir an önce lige başlamak ve oynamak istiyorlar” dedi.

“ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

Ligin ilk maçında zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ifade eden Prosinecki, “Göztepe deplasmanına gideceğiz. Geçen yıl iyi bir sezon geçiren bir Göztepe takımı var. Bazı futbolcuları gitti, onların yerine transferler yaptılar. Belirli bir sistemle oynayan bir takım. Biz de bu maça iyi hazırlandık. Zor bir maç olacak. Kolay olmayacağını biliyoruz, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

“ŞU ANKİ KADRO KALİTESİNDEN ÇOK MEMNUNUM”

Takıma takviye yapmayı sürdüreceklerini belirten Prosinecki, “Zaten kaliteli bir kadromuz vardı, bunun üzerine çalışmalar yaparak devam ettik. Mesanovic, Bakalorz, Sagal gibi oyuncuları kadromuza kattık. Bunlar kadromuza kalite katacak futbolcular. Genel olarak 1-2 pozisyona da arayışlarımız devam ediyor. Ben şu anki kadro kalitesinden çok memnunum. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi biliyorum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, şu anki durum memnuniyet verici” şeklinde konuştu.

“SAHAYA KALİTELİ FUTBOL YANSITMAK İSTİYORUZ”

Bu sezon oluşturmak istediği futbol felsefesine ilişkin açıklamalar yapan Prosinecki şöyle konuştu; “Teknik direktörlerin ihtiyacı olan iyi bir futbolcu topluluğu. Buna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Herkese farklı bir Denizlispor izletmek istiyoruz. Ofansif, topla oynayabilen bir Denizlispor sahada olacak. Her maç ofansif oynamayabiliriz. Genel olarak sahaya kaliteli futbol yansıtmak istiyoruz. Ligde ofansif oynayan, kendini gösteren, mücadele eden bir Denizlispor göstermek istiyoruz.”