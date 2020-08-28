Protestoda ikinci dalga!

Milwaukee lider oldu

Floyd’un polis kurşunuyla üç ay önce öldürülmesi ve tüm dünyada yankı bulmasının ardından, şimdi de siyahi Jacob Blake’in polis tarafından vurulması ve önceki günkü eylemlerde iki göstericinin öldürülmesi spor alemini ayağa kaldırdı. Milwaukee Bucks oyuncuları, Orlando Magic maçı için boykot kararı aldı; rakip takım da buna katılınca maç ertelendi. Bu gelişmenin ardından NBA Yönetimi iki gün maçları tatil etti.

Domino etkisi yaptı

WNBA’de kadın basketbolcular da benzer bir tavır takındı, ligdeki maçlar ertelendi. Amerika Futbol Ligi MLS’te, Amerikan Beyzbol Ligi’nde MLB’de karşılaşmalar da protestolar nedeniyle yapılamadı. Kadınlar tenisinin yıldızlarından Naomi Osaka, Western-Southern Turnuvası’nda yarı final maçına çıkmayacağını açıkladı. Daha sonra organizasyon komitesinin desteği nedeniyle fikrini değiştirdiğini açıkladı.

‘Soykırım’ benzetmesi

Kadınlar tenisinin yıldızlarından Naomi Osaka, bir günlük protestonun ardından organizasyona döneceğini açıkladı. “Siyahilere polis eliyle yapılan, bitmek bilmeyen soykırımı izlemek, açıkçası midemi bulandırıyor” diyen Osaka, “Organizatörler tüm maçları erteleyerek bana desteklerini gösterdi” diyerek devam kararı aldı.

LeBron ses getirecek

NBA oyuncuları ve teknik adamlar, Disney Otel’de bir araya gelerek uzun bir toplantı gerçekleştirdi. Üç saat sürdüğü belirtilen bu buluşmada, atılacak adımların ne olması gerektiği, sezona devam edip etmeme konuları masaya yatırıldı. Bazı takımların ligin oynanmaması gerektiği yönünde görüş bildirdiği, bazılarının ise devam etmek ve sezonu tamamlamak yönünde görüş bildirdikleri ortaya çıktı.

Terk etti

Lakers’ın yıldızı LeBron James karşı görüşler nedeniyle toplantıyı terk etti. James akşam saatlerinde yeni bir tweet attı, “Değişim sadece konuşarak olmaz. Eylemle olur ve hemen şimdi olması gerekir” diye yazdı. Yıldız basketbolcunun bu paylaşımı, kalan maçlarda oynamaya devam etse de, önümüzdeki haftalarda ses getirecek eylemler gerçekleştirecekleri şeklinde yorumlandı.

Ersanlı Bucks’tan barışçıl bir bildiri

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan sosyal adaletsizlik ve ırkçılık olaylarını protesto etmek için maça çıkmadıklarını duyuran Milwaukee Bucks oyuncuları, soyunma odasında kaleme aldıkları bildiriyi okudu. Aralarında Ersan İlyasova’nın da bulunduğu ekip, “Toplumun yükselen değişim taleplerine karşılık yetkililer hiçbir şey yapmıyor. Bu ortamda basketbola odaklanamayız. Blake için adalet talep ediyor, sorumlularından hesap sorulmasını istiyoruz. Tüm vatandaşların daha bilinçli olmasını, barışçıl eylemlerle seslerini yükseltmelerini ve 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde oy vermelerini teşvik ediyoruz” mesajı verdi.

Trump’tan eleştiri

NBA’de gerçekleşen protestolardan 24 saat geçtikten sonra ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini bozdu. Organizasyona ağır eleştiriler yönelten Trump, “NBA siyasi bir organizasyon haline geldi ve bu iyi bir şey değil. Bunun ne spor açısından ne de ülke için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi.

Obama’dan destek geldi

Amerika’nın eski başkanı Barack Obama, basketbolcuların gerçekleştirdiği maç boykotuna destek çıktı. ABD tarihinin ilk siyahi başkanı paylaşımına şu yorumu yazdı: “İnandıkları şey uğruna ayağa kalkan Bucks oyuncularını, Rivers gibi koçları, NBA ve WNBA’i takdir ediyorum. Bunlar birer örnek olacak ve tüm kurumlarımızın değerlerimiz adına ayağa kalkmasını sağlayacaktır.”

Ne olmuştu?

ABD’nin Winconsin eyaletinde polis pazar günü 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake’i sırtından vurdu. Polis tarafından yedi kez kurşunlandığı belirtilen talihsiz genç hastaneye kaldırıldı, belden aşağısı felçli kaldı. Tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ifade edilen Blake, polis ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı, ardından arabasına bindiği sırada kurşunlandı. Bu olayı protesto gösterilerinde önceki gece iki kişi vurularak öldürüldü.

Neymar, NBA Efsanesi Kareem Abdul-Jabbar İle Tanışıyor