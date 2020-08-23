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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri PSG-Bayern Münih (CANLI)
23.08.2020 - 19:36 |

PSG-Bayern Münih (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile Bayern Münih Portekiz'in Luz Stadı'nda karşı karşıya geliyor... Nefes kesen finali Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...

PSG-Bayern Münih (CANLI)
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Dünya genelinde milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibi belli oluyor. İki dev Paris Saint Germain ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. 

Benfica'nın Luz Stadı'nda saat 22.00'de başlayan dev finalin hakemi ise Daniele Orsato... 

PSG-Bayern Münih (CANLI)

İLK 11'LER:

PARİS SAİNT GERMAİN: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Herrera, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappe

BAYERN MÜNİH: Neuer, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Goretzka, Müller, Coman, Gnabry, Lewandowski

 

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