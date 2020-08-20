Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri PSG-Bayern Münih finalini İtalyan Orsato yönetecek
20.08.2020 - 16:25 | | İSTANBUL (AA) -

PSG-Bayern Münih finalini İtalyan Orsato yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

PSG-Bayern Münih finalini İtalyan Orsato yönetecek
ABONE OL

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern Münih arasındaki final mücadelesinde İtalyan hakem Orsato'nun görev alacağı kaydedildi.

Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini'nin yapacağı mücadelede, Rumen Ovidiu Ha?egan dördüncü hakem olacak.

Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

PSG-Bayern Münih finalini İtalyan Orsato yönetecek

Mert Hakan'dan flaş sözler! Fenerbahçe, Emre Kılınç...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Altınordu'dan Okan Derici'ye teşekkür
    Altınordu'dan Okan Derici'ye teşekkür
  2. Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den Koita açıklaması!
    Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den Koita açıklaması!
  3. Son dakika | Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano'yu resmen açıkladı
    Son dakika | Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano'yu resmen açıkladı
  4. Son dakika | Şenol Güneş: Hayal satacak halim yok ama hayallerim var
    Son dakika | Şenol Güneş: Hayal satacak halim yok ama hayallerim var
  5. Azerbaycan Premier Ligi yarın başlayacak
    Azerbaycan Premier Ligi yarın başlayacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe'ye Gbohouo ve Ofoedu önerildi

Göztepe'ye Gbohouo ve Ofoedu önerildi

Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva'yı transfer etti

Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva'yı transfer etti

Transfer haberleri | Gençlerbirliği, Dominik Furman'ı transfer etti

Transfer haberleri | Gençlerbirliği, Dominik Furman'ı transfer etti

Sivasspor yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Sivasspor yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Sıradaki Haber