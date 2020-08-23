PSG Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta? - Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Dünya genelinde milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu ve gözler final gününe çevrildi. Futbolseverler şimdiden PSG Bayern Münih maçı ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte ayrıntılar...



PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 23 Ağustos Pazar günü saat 22:00'de oynanacak ve beIN Sports HD1'den şifresiz canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



PSG: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes; Di María, Mbappé, Neymar



Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski



İKİ TAKIMDA SON DURUM

Fransa Ligue 1, Coupe de France ve Coupe de la Ligue sonrası PSG gözünü Avrupa'nın en büyük kupasına dikmiş durumda! Tarihlerinde ilk kez Devler Ligi'nde final oynayacaklar... Neymar gibi, Keylor Navas gibi, Angel Di Maria gibi daha önce bu kupayı kazanmış isimler kadroda ancak takım olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaklar ve TD Thomas Tuchel; "Bu tür finallerde oynamış olmak Bayern'e küçük bir avantaj verse de maçın kaderini burayı tecrübe etmenin çizeceğini düşünmüyorum..." dedi. Marco Verratti tam olarak hazır, zaten RB Leipzig maçının son bölümünde oyuna girmişti. Idrissa Gueye de hazır, aynı maçta yedeklerde beklemişti Bayern karşısında da aynısı olacak. Keylor Navas son antrenmanda takımla birlikte çalıştı ancak Tuchel riske girmek istemiyor, eldivenler Sergio Rico'ya emanet... Bayern'in Lyon karşısındaki "kaybedebilir" performansı Di Maria, Neymar ve Kylian Mbappe'nin iştahını oldukça kabartmıştır.

2020'nin yok edicisi Bayern, pandemiden etkilenmeyen performansıyla taraflı tarafsız herkesi büyüledi. Almanya Bundesliga ve DFB Pokal zaferleri bir yana, son 29 resmi maçtan 28 galibiyet çıkarmış olmaları gerçekten muazzam! Barcelona'ya karşı çeyrek finalde alınan 8-2'lik galibiyet de tarihe altın harflerle yazıldı... Yarı finalde önce Memphis Depay, ardından da Karl Toko Ekambi ile tehdit edilmelerine rağmen Serge Gnabry'nin şipşak golleriyle 2-0'ı bulup gece sonunda da Robert Lewandowski ile noktayı koyarak adlarını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırmayı başarmışlardı. Benjamin Pavard ilk 11 çıkacak kadar hazır fakat Jerome Boateng için maç saatini bekleyeceğiz. Lyon maçının ikinci yarısında TD Hansi Flick'in Boateng yerine ilk tercihi Niklas Süle olmuştu, Alman stoper hazır kıta bekliyor. Flick basın toplantısında; "Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol yiyen takımla oynayacağız. Aklımızda bir oyun planı var, umarım harfiyen sahaya yansıtabiliriz..." açıklamasında bulundu.