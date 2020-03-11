PSG-Borussia Dortmund (CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. İlk karşılaşmayı Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın şov yaptığı maçta 2-1 kazanmıştı. PSG'nin turu geçebilmesi için 1-0 veya iki farklı skorla kazanması gerekiyor. Konuk Borussia Dortmund ise her türlü beraberlik ve galibiyette adını çeyrek finale yazdıracak.

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İLK 11'LER



PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Paredes, Gueye; Di María, Sarabía; Neymar, Cavani.



Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard, Haaland