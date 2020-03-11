11.03.2020 - 22:50 |
PSG-Borussia Dortmund (CANLI)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. İlk karşılaşmayı Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın şov yaptığı maçta 2-1 kazanmıştı. PSG'nin turu geçebilmesi için 1-0 veya iki farklı skorla kazanması gerekiyor. Konuk Borussia Dortmund ise her türlü beraberlik ve galibiyette adını çeyrek finale yazdıracak.
BU MAÇIN CANLI ANLATIMI SKORER FARKIYLA SİZLERLE...
İLK 11'LER
PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Paredes, Gueye; Di María, Sarabía; Neymar, Cavani.
Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard, Haaland