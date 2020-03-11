PSG Borussia Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta? İşte ilk 11'ler ve kadrolar

PSG Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nin en ciddi favorileri arasında gösterilen iki takımın zorlu mücadelesi öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...



PSG B.DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?



PSG Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak...



İLK 11'LER



PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Paredes, Gueye; Di María, Sarabía; Neymar, Cavani.



Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard, Haaland.



İKİ TAKIMDA SON DURUM



Ligue 1'de rakipsiz şampiyonluğa ilerleyen PSG, Almanya'da Dortmund'a 2-1 kaybedip bir sezonu daha Şampiyonlar Ligi başarısızlığıyla kapatma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Sağ bek Meunier ve orta alanın dinamosu Verratti cezalı. Stoper alternatifleri olan Kehrer ve Marquinhos'u eksik arkadaşlarının yerlerinde izleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde grip olduğu açıklanan Mbappe'nin durumu maç saati netleşecek.

Haaland'ın gelişiyle golcü kimliği üst seviyeye çıkan Dortmund, orta alandaki Delaney eksikliğini ise Emre Can ile kapatmayı başardı. Danimarkalı'nın takıma kattığı sertliği Türk asıllı Alman yıldız da harfiyen uyguluyor. Delaney dışında Reus da sakatlığı sebebiyle Paris kafilesinde yer almadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kritik rövanşta seyirci olmayacak.