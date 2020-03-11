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11.03.2020 - 20:38 |

PSG Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bu akşam devam ediyor. Dün RB Leipzig ve Atalanta'nın ilk çeyrek finalistler olmasının ardından bu akşam iki çeyrek finalist daha belli olacak. Peki bu maçlardan biri olan PSG Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte hem bu soruların cevapları hem de muhtemel ilk 11'ler ve kadrolar...

PSG Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

PSG Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nin en ciddi favorileri arasında gösterilen iki takımın zorlu mücadelesi öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...

PSG B.DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

PSG Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Cavani, Sarabia.

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Haland, Brandt.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Ligue 1'de rakipsiz şampiyonluğa ilerleyen PSG, Almanya'da Dortmund'a 2-1 kaybedip bir sezonu daha Şampiyonlar Ligi başarısızlığıyla kapatma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Sağ bek Meunier ve orta alanın dinamosu Verratti cezalı. Stoper alternatifleri olan Kehrer ve Marquinhos'u eksik arkadaşlarının yerlerinde izleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde grip olduğu açıklanan Mbappe'nin durumu maç saati netleşecek.

Haaland'ın gelişiyle golcü kimliği üst seviyeye çıkan Dortmund, orta alandaki Delaney eksikliğini ise Emre Can ile kapatmayı başardı. Danimarkalı'nın takıma kattığı sertliği Türk asıllı Alman yıldız da harfiyen uyguluyor. Delaney dışında Reus da sakatlığı sebebiyle Paris kafilesinde yer almadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kritik rövanşta seyirci olmayacak.

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