PSG - Dortmund maçı canlı bahisle Misli.com'da

Ligue 1'de rakipsiz şampiyonluğa ilerleyen PSG, Almanya'da Dortmund'a 2-1 kaybedip bir sezonu daha Şampiyonlar Ligi başarısızlığıyla kapatma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Sağ bek Meunier ve orta alanın dinamosu Verratti cezalı. Stoper alternatifleri olan Kehrer ve Marquinhos'u eksik arkadaşlarının yerlerinde izleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde grip olduğu açıklanan Mbappe'nin durumu maç saati netleşecek.

Haaland'ın gelişiyle golcü kimliği üst seviyeye çıkan Dortmund, orta alandaki Delaney eksikliğini ise Emre Can ile kapatmayı başardı. Danimarkalı'nın takıma kattığı sertliği Türk asıllı Alman yıldız da harfiyen uyguluyor. Delaney dışında Reus da sakatlığı sebebiyle Paris kafilesinde yer almadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kritik rövanşta seyirci olmayacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG, Şampiyonlar Ligi eleme turunda, ilk maçı kaybettiği hiçbir eşleşmede rakiplerini organizasyon dışına itemedi! (3'te 0! - 1994/95 Milan, 2014/15 Barcelona, 2017/18 Real Madrid)

- Borussia Dortmund ise ilk maçını kazandığı 4 Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinde üst tura adını yazdıran isim oldu!

- Neymar, PSG ve Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 27 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu 27 maçta 37 gole katkı (25 gol - 12 asist) verdi. (24 galibiyet - 3 beraberlik)

- PSG son 27 resmi maçında sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, o da ilk maçta Dortmund'a karşıydı. (23 galibiyet - 3 beraberlik)

- Dortmund'un son 22 resmi maçının 20'si "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, PSG galibiyeti!

Üyelerin %56'sı PSG'nin rövanşta kazanacağına inanıyor. Fransız devine galibiyet, tur için yeterli olacak mı? %9'luk kesim ise iki takımın da gol atacağına inanıyor ve "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKAY TOKGÖZ'ÜN TERCİHİ...

Hafta sonu Fransa Ligi’nde PSG’nin karşılaşması dışındaki tüm maçlar seyircisiz oynanmıştı. PSG’nin Strasbourg ile oynayacağı karşılaşmaysa ertelenmişti. Bu maça ne kadar odaklı oldukları ortada. Almanya’da 2-1 yenilip Fransa’ya geldiler ve 1-0’lık skor bile turu geçmeye yeterli olacak. Bunu başarabilecek güçteler ama Dortmund kolay pes etmeyecektir. Kuponlarda yer alması gereken seçenek bence "KG VAR" olmalı.