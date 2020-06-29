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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri PSG, Kurzawa ile sözleşme yeniledi!
29.06.2020 - 20:41 | | AA

PSG, Kurzawa ile sözleşme yeniledi!

Paris Saint Germain savunma oyuncusu Layvin Kurzawa ile sözleşme yeniledi.

PSG, Kurzawa ile sözleşme yeniledi!
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Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG), savunma oyuncusu Layvin Kurzawa ile sözleşme yeniledi. 

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele imzalandığı kaydedildi. 

2015 yılında Monaco'dan transfer edilen Kurzawa, PSG kariyerinde 4'ü lig olmak üzere 14 kez kupa sevinci yaşadı. Fransız oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 23 kez forma giyerken, 1 de gol attı.

PSG, Kurzawa ile sözleşme yeniledi

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