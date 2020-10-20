PSG-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)
PSG-Manchester United maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta yer alan PSG ve Manchester Unitede bu akşam gruptaki ilk maçında Parc des Princes'de karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Fedarasyonundan Mateu Lahoz'un düdük çalacağı mücadele Türk futbolseverler tarafından da yakından takip edilecek. Peki PSG-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
PSG-Manchester United maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta yer alan PSG ve Manchester United bu akşam grupta ilk maçta kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi H grubunda favori olan iki takımın mücadelesinin seyir zevki yüksek bir müsabakaya sahne olması bekleniyor
Daha önce 2018/2019 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmiş sahasında oynadığı ilk maçı 2-0'lık skorla kaybeden Manchester United, PSG deplasmanında çıktığı müsabakadan 3-1'lik skorla galip gelip Çeyrek finale yükselmişti.
PSG-MANCHESTER UNİTED MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
PSG-Manchester United maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Parc des Princes'de oynanacak olan müsabakada hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanacak