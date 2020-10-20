Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri PSG-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)
20.10.2020 - 13:08 |

PSG-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)

PSG-Manchester United maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta yer alan PSG ve Manchester Unitede bu akşam gruptaki ilk maçında Parc des Princes'de karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Fedarasyonundan Mateu Lahoz'un düdük çalacağı mücadele Türk futbolseverler tarafından da yakından takip edilecek. Peki PSG-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

PSG-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)
ABONE OL

PSG-Manchester United maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta yer alan PSG ve Manchester United bu akşam grupta ilk maçta kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi H grubunda favori olan iki takımın mücadelesinin seyir zevki yüksek bir müsabakaya sahne olması bekleniyor

Daha önce 2018/2019 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmiş sahasında oynadığı ilk maçı 2-0'lık skorla kaybeden Manchester United, PSG deplasmanında çıktığı müsabakadan 3-1'lik skorla galip gelip Çeyrek finale yükselmişti.

PSG-MANCHESTER UNİTED MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

PSG-Manchester United maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Parc des Princes'de oynanacak olan müsabakada hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanacak

 

Oğuz Altay'dan Galatasaray değerlendirmesi! Takım, Fatih Terim...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Misli.com 2. Lig'deki Sarıyer-Ankara Demirspor maçı ertelendi
    Misli.com 2. Lig'deki Sarıyer-Ankara Demirspor maçı ertelendi
  2. Markovic: Fenerbahçe mağlubiyetinden dersler çıkarmalıyız"
    Markovic: Fenerbahçe mağlubiyetinden dersler çıkarmalıyız"
  3. İstanbul Challenger 72'nci TED Open Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi
    İstanbul Challenger 72'nci TED Open Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi
  4. (Şampiyonlar Ligi) RB Leipzig-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
    (Şampiyonlar Ligi) RB Leipzig-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
  5. Yukatel Denizlispor'un galibiyet hasreti son buldu
    Yukatel Denizlispor'un galibiyet hasreti son buldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk sporuna hizmet edecek "Çotanak Stadı"nda son rötuşlar

Türk sporuna hizmet edecek "Çotanak Stadı"nda son rötuşlar

Son dakika | Ahmet Çakar'dan hakem Tugay Numanoğlu'na övgü

Son dakika | Ahmet Çakar'dan hakem Tugay Numanoğlu'na övgü

Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor

Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor

Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı

Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı

Sıradaki Haber