PSG, Rennes'i farklÄ± geçti!
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasÄ±nda Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiÄŸi Rennes'i 3-0 maÄŸlup etti.Â
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasÄ±nda Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiÄŸi Rennes'i 3-0 maÄŸlup etti.Â
Parc des Princes StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± Moise Kean'in 11. ve Angel Di Maria'nÄ±n 21. dakikalarda attÄ±ÄŸÄ± gollerle PSG'nin 2-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.Â
Ä°kinci devrede PSG'de 73. dakikada tekrar sahneye Ã§Ä±kan Angel Di Maria, kendisinin ikinci ve takÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golÃ¼ne imza attÄ± ve PSG, karÅŸÄ±laÅŸmadan 3-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â
Ev sahibi takÄ±mÄ±n yÄ±ldÄ±z futbolcularÄ± BrezilyalÄ± Neymar ile Kylian Mbappe ve diÄŸer bazÄ± oyuncular sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle maÃ§ kadrosunda yer almadÄ±.
Â PSG, puanÄ±nÄ± 24'e yÃ¼kselterek liderliÄŸini korudu. Rennes ise 18 puanla 3'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada kaldÄ±.