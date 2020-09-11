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11.09.2020 - 00:30 | | AA

PSG sezona yenilgiyle başladı!

Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0  yenildi.

PSG sezona yenilgiyle başladı!
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon  Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0  yenildi. 

Kylian Mbappe dahil 7 futbolcusu koronavirüse yakalanan PSG,  Bollaert-Delelis Stadı'nda Lens'in konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Ignatius Ganago'nun 57. dakikada attığı golle  karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen sezonun şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'de 7  futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı.

PSG sezona yenilgiyle başladı

 

 
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