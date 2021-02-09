PSG'de dev Lionel Messi transfer planı

Lionel Messi her an gelecek sezon için bir takımla sözleşme imzalayabilir ancak Arjantinli yıldız beklemede... Avrupa medyası sürekli olarak Messi'nin transferi hakkında haber yapıyor. Fransızların bilinen yayın organı France Football, kapağında PSG formalı Messi'ye yer verdi.

Guardiola mı Neymar mı?

Hem İspanyol hem de Fransız medyasına göre Messi eski arkadaşı Neymar'la birlikte oynamak istiyor ancak Pep Guardiola'nın da onu çok istediğini biliyor. Haberlerde ayrıca Arjantinli yıldızın Barça'da kalmasının düşük ihtimal olduğu, Messi'nin arasının çok iyi olduğu, ancak Juan Laporta'nın başkan olması durumunda bu seçeneğin gerçek olabileceği belirtiliyor. Fransız ekibi aynı zamanda, Mauricio Pochettino, Angel Di Maria, Leandro Paredes ve Neymar'ı kullanarak Messi'ye 'Bize gel' baskısı yapmayı planlıyor.