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16.04.2020 - 22:39 | | AA

PSG'den gönüllü yardÄ±m! Her gün 1200 kiÅŸilik yemek...

Paris Saint-Germain Kovid-19 mÃ¼cadele kapsamÄ±nda saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Ã¼cretsiz yemek daÄŸÄ±tÄ±yor.Â  KulÃ¼p, gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 1200 kiÅŸilik yemek 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸkent Paris'teki hastanelere servis ediliyor.Â

PSG'den gönüllü yardÄ±m! Her gün 1200 kiÅŸilik yemek...

FransÄ±z ekibi Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele kapsamÄ±nda saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Ã¼cretsiz yemek daÄŸÄ±tÄ±yor.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 1200 kiÅŸilik yemek 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸkent Paris'teki hastanelere servis ediliyor.Â 

FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, bugÃ¼ne kadar yedi farklÄ± hastaneye 5 bin kap yemek daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ve bu rakamÄ±n kampanya sonunda 25 bine ulaÅŸacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen PSG KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Nasser Al-Khelaifi, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederek, "Onlar gerÃ§ek kahramanlar ve biz de bu mÃ¼cadelede onlarÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

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PSGden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yardÄ±m Her gÃ¼n 1200 kiÅŸilik yemek...

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