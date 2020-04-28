28.04.2020 - 17:02 |
PSG'den Telles harekatÄ±! 22 milyon euro...
Porto'da forma giyen Alex Telles iÃ§in PSG harekete geÃ§iyor. FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼ 22 milyon euroluk teklif hazÄ±rlÄ±yor. Transfer gerÃ§ekleÅŸirse Galatasaray yÃ¼zde 10'luk pay alacak.Â
Celal Umut Eren/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler
Galatasaray'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ± Alex Telles, transfer dÃ¶neminde dikkat Ã§ekmeye devam ediyor. BrezilyalÄ± sol bek, birÃ§ok kulÃ¼ple anÄ±lÄ±yor.
Son olarak Fransa'da PSG, Telles iÃ§in harekete geÃ§iyor. FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n 22 milyon euroluk teklif hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
27 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun Porto ile sÃ¶zleÅŸmesi 2021'de sona erecek. Ã–te yandan; Galatasaray anlaÅŸma gereÄŸi bu transferden yÃ¼zde 10'luk pay alacak.Â
PSG'DE TOPUKLA ATILAN EN Ä°YÄ° GOLLER...
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