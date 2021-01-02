PSG'nin ilk golünü atan Guignedoux hayatını kaybetti
PSG Kulübü tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün tarihindeki ilk golü kaydeden Bernard Guignedoux, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda Guignedoux'nun serbest vuruştan attığı golün görüntüsüne yer verilerek "Sonsuzluğa giden ilk gol. Kulüp tarihimizin ilk golcüsü Bernard Guignedoux'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine başsağlığı dileriz. Seni asla unutmayacağız, huzur içinde yat Bernard." ifadeleri kullanıldı.
Guignedoux, 12 Ağustos 1970'te kurulan PSG'nin 23 Ağustos'ta Poitiers karşısına çıktığı ikinci lig maçında durumu 1-1'e getiren kulüp tarihinin ilk golünü kaydetmişti.
PSG'de 1970-1972 yıllarında görev yapan golcü futbolcu Guignedoux, takımının ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak birinci lige yükselmesine katkıda bulunmuştu.