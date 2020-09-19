Puanlar kardeş payı

Oyun anlayışı olarak topu rakibe bırakıp kendi alanında pozisyon vermemeyi planlayıp hızlı oyuncuları Halil ve Tripic’le kontra ataklar kovaladı. Brown’u ise Malatyaspor’da Murat yakın bir markaj altında tuttu. Dakikalar ilerledikçe Malatya’nın baskısı karşısında topa sahip olamadı. Malatyaspor, daha fazla pas yaptı. Fizik gücünü ve dinamizmini artırdı. Göztepe’de tekniği ve tecrübesiyle oyun planının başrol oyuncusu Soner, 19. dakikada Halil’e harika bir pas attı. Halil de Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi.

Gol sonrası daha rahat oyun oynamasını beklediğimiz Göztepe’de, orta alanda Mossoro ve Yalçın’ın istenilen performansı sergileyememesiyle tempo sorunu çözülemedi. Malatyaspor’da ise orta alanda Cueva, Fofana ve Ahmet Ildız oyunu pozitif etkilediler.

Göztepe, ön alanda Adem Büyük ve Umut’la pres yapan Malatyaspor karşısında zorlandı. Bu baskı Göztepe’nin geriden oyun kurmasını engelledi. Malatyaspor oyunda etkisini artırdı. 29. dakikada kaleci İrfan’ın yarattığı penaltı sonrası Adem Büyük durumu 1-1 yaptı.

Göztepe, beraberlik sonrası topa sahip olmakta sıkıntı çekti. Rakibin baskısı karşısında doğru oyun kuramadı. Uzun toplarla hücuma çıkmaya mecbur kaldı. İkinci topları kazanamadı. Rakibin presi karşısında kötü bir oyun sergiledi. Ve devre 1-1 sona erdi.

Göztepe’de İlhan Hoca, orta alandaki sıkıntıyı görüp Yalçın’ın yerine Kubilay’ı oyuna alarak ikinci yarıya başladı. Malatya’nın atak ve tempolu futbolu devam etti. 49. dakikada Fofana, 54. dakikada Adem ve 59. dakikada da Karim Hafez’le 3 etkili gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Karim Hafez, etkili bir biçimde ataklara katıldı. Bu dakikalarda çok mücadele edip koşan ve agresif olan takım Malatyaspor’du. Mossoro’nun yerine oyuna Ndiaye girdikten sonra Göztepe topa daha çok hakim olmaya başladı.

Merkezde iyi oynayan Alpaslan ve Atınç’la güçlü savunma öne çıktı. Oyunu daraltıp takım boyunu kısaltarak kazandığı topları hızlı ve doğru kullanmaya başladı. Oyunu dengeledi. Tempo sorununu çözdü.

En önemlisi ikinci yarıda oyuna giren oyuncular oyunu pozitif yönde etkilediler. Ve Göztepe Malatya deplasmanından 1 puan aldı.

Ben bu alınan 1 puanı çok önemsiyorum. Çünkü geçen seneki sıkıntıları yaşamak istemeyen Malatyaspor, çok güçlü bir kadro kurmuş. Ve etkili oyuncuları var. Böylesi deplasmanlardan alınan puanlar gelecek için bir avantajdır. Bu maçta da gördük ki yeni transferlerin kadroya girmesiyle çok daha güçlü bir Göztepe izleyeceğimize inanıyorum.