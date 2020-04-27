Quaresma: "Dönmek istiyorum"

Beşiktaş'ta bir dönem çok sevilen ve bu sezon başında Kasımpaşa'ya giden Ricardo Quaresma, Porto'nun resmi kanalına bir röportaj verdi ve hedefini anlattı.

Porto'ya dönmeyi çok isterim. Kasımpaşa ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ayrılıp ayrılmayacağım henüz netleşmedi, bunu netleştirmek için bir görüşme yapacaktık. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda oturup, konuşma şansı bulamadık. Porto, her zaman Porto'dur. Ben sevdiğim kulüpte futbolu bırakmak isterim ancak birçok şey var yapılması gereken. Ben tüm sorunları halledebilecek bir oyuncu değilim. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım.

Porto'da Corona çok beğendiğim ve hayran olduğum bir oyuncu. Pepe, yaşına rağmen dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Alex Telles de çok kaliteli bir futbolcu. Bu 3 oyuncu, Porto'da beni en çok etkileyen 3 isim. Çocuklarıma hiçbir zaman baskı yapmadım ama umarım onları benim yaptığım gibi Porto formasıyla, birçok kupa kazanmış olarak görürüm. Portekiz'e döndüğümde benim evim Porto'da, Lizbon'da değil. Taraftarlar benim için ve şehir için gerçekten çok şeyler verdi.

"Mutlu ve asi bir çocuktum"

Porto formasını giydiğimde, herkese ve her şeye karşı savaşıyor gibi hissediyorum. Portekiz'de, Porto oyuncuları hep dışarıda gibi bakılıyor. İnsanlar kıskanıyor. Bugün gururlu bir adam dönüşen, mutlu ve asi bir çocuktum. Alkole ve uyuşturucuya bulaşmanın daha kolay olduğu bir yerde büyüdüm. Benimle büyüyen çocukların bir çoğu bu yola sapti. Ben ise sahaları, stadyumları, futbol topunu seçtim. Bazı zamanlarda babam beni desteklemedi ama şimdi harika bir ilişkimiz var."



"Bana önyargıyla baktıklarını anlayamıyordum"

"Daha gençken, insanların neden benim hatalarımı aradığını ve bana önyargıyla baktıklarını anlayamıyordum. Şimdi 34 yaşındaydım ve diğerlerinin düşünceleri beni etkilemiyor. Onların fikirlerine artık önem vermiyorum. Artık, dışarıdakiler beni endişelendirmiyor, tek endişelendirenler içeridekiler. Özel yaşamımda veya sahada fark etmiyor, böyle. Ben gazeteleri açıp eleştirileri okuyan biri olmadım. Diğerlerinin nasıl oynadığıma dair fikirlerine ihtiyacım olmadı."

"Sahada veya okul sıralarında, hedef hep bendim. Bir keresinde okulda bir çocuk kaybolmuştu. Bazı çocuklar çıkıp, "Yaptıysa bu çingene yapmıştır." dediler. Çocukken bunları duymak ağır oluyor. Genç bir adamken, benim yetenekli olduğumu söylerlerdi ama bir yere ulaşamayacağımı da eklerlerdi. Bu tip sözler bana hep güç verirdi. "

3 silah bana doğrultulmuştu

"Chelas'ta 2012'de silahlı saldırıya uğradım. 3 silah bana doğrultulmuştu. O an sadece korkumu değil, kendimi de kontrol etmeliydim. Eğer, ters bir hareket yapsaydım ve soyguncular da harekete geçseydim bugün yaşamıyor olurdum"