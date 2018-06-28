Quaresma’ya ‘Çingenelik’le yüklendi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Portekiz-İran maçının ardından Queiroz’un Ronaldo’ya kırmızı kart gösterilmesi gerektiğine yönelik sözleri ve Portekiz’i yönelttiği ithamlarından ardından Quaresma da buna yanıt vermiş, “Kendisi bir Portekizli olarak, Portekiz’e daha çok saygı göstermeli” demişti.

Yıldız futbolcu ayrıca Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatım boyunca önyargılarla uğraştım ancak bunlar beni daha da güçlü kıldı” diyerek Queiroz sözünü kullanan bir kişiyi tokatlayan Batman fotoğrafı paylaştı ve Queiroz’a eşekli bir deyimle göndermede bulundu.

“Joao Pinto’ya sorabilir”

İran Milli Takımı Teknik Direktörü son olarak Facebook hesabından Portekizce’de kullanılan bir deyimi paylaştı. Öncelikle “Quaresma Joao Pinto’ya benim kim olduğumu sorabilir. Kaç kişiye milli takımla ilgili yardımcı oldum ve kaçına milli marşı öğrettim” diyen deneyimli teknik adam sonrasında yine bazı deyimsel ifadelerle futbolcuya yanıt verdi.

Çingene övgüsü, Quaresma yergisi

Queiroz “Portekizlilerin dediği gibi ‘eşekler sadece tekmeler” ifadesini kullandı. Alicenap ve soylu çingeneleri öven Queiroz, Quaresma’nın Çingene toplumunun iyi değerlerine sahip olmadığını, yine içinde bir takım benzetmelerin geçtiği bir deyimle ima ederek oyuncuya yüklendi.