Quaresma'lı Portekiz 6 golle kazandı!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, 3 grupta 9 karşılaşma oynandı. Avrupa elemelerinde, A, B ve H gruplarında 9 müsabaka yapıldı.



H Grubu'ndaki mücadelede Belçika deplasmanda Cebelitarık'ı 6-0'la geçti. Karşılaşmanın 7. saniyesinde Belçikalı futbolcu Christian Benteke ağları havalandırarak, Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en erken golüne imza attı. Daha önce rekor, 1993 yılında İngiltere'ye karşı 8. saniyede attığı golle San Marinolu Davide Gualtieri'ye aitti.



Grubun diğer maçında Bosna Hersek konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi'ni 70. ve 81. dakikalarda Edin Dzeko'nun attığı gollerle 2-0 yenerken, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca 78 dakika sahada kaldı.



A Grubu'ndaki karşılaşmada, Fransa deplasmanda 30. dakikada Paul Pogba'nın attığı golle Hollanda'yı 1-0 yendi.

QUARESMA 67 DAKİKA OYNADI

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın 67 dakika forma giydiği müsabakada Portekiz deplasmanda Faroe Adaları'nı 6-0 mağlup ederken, genç golcü Andre Silva 25 dakikada (12, 22 ve 37) rakip ağları 3 kez havalandırarak "hat-trick" yaptı. Portekiz'in diğer gollerini 65. dakikada Cristiano Ronaldo, 90+1. dakikada Joao Moutinho ve 90+3. dakikada Joao Cancelo kaydetti.



Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Hollanda - Fransa: 0-1

İsveç - Bulgaristan: 3-0

Belarus - Lüksemburg: 1-1

B Grubu

Faroe Adaları - Portekiz: 0-6

Letonya - Macaristan: 0-2

Andorra - İsviçre: 1-2

H Grubu:

Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

Estonya - Yunanistan: 0-2

Cebelitarık - Belçika: 0-6