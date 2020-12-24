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24.12.2020 - 21:19 |

Rachid Ghezzal: "İlk geldiğimden beri..."

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal: "İlk geldiğimden beri..."
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Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

"Benim için önemli olan maçı kazanmak. Zor maçtı. Bir duran topla kazandığımız için mutluyum. Buraya ilk geldiğimden beri görüyorum. Bu takımda mutluluk var. Kalite var. Aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, birbirimiz için savaşıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sezon sonuna kadar da devam edecek."

Rachid Ghezzal: İlk geldiğimden beri...

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