Rachid Ghezzal'dan flaş transfer açıklaması: Neden olmasın?

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachidf Ghezzal, Floransa ekibi Fiorentina'ya yakınlığı ile bilinen fiorentina.it sitesine röportaj verdi. Ghezzal birçok konuda açıklamada bulundu.

İşte Ghezzal'ın o röportajı..

Türkiye'deki deneyiminiz nasıl gidiyor?

"Şu an için çok iyi gidiyor. Teknik direktörümüzün güvenini kazandım. Düzenli oynuyorum ve kararlıyım, ligde de iyi sıralamadayım. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum"

İstanbul'da Floransa'da bulamadığın ne buldun?

“Neredeyse hiçbir şey... Ailem ve ben Floransa'da gerçekten iyi vakit geçirdik, ama buradaki spor tesisleri daha iyi olabilir”.

Fiorentina, Juventus'a karşı kazandığı galibiyetle lige geri döndü ancak sezona kötü bir başlangıç ​​yaptılar. Ne düşünüyorsunuz?

"Şaşırdım, çünkü bu futbolcu grubunun kalitesini biliyorum. Sezon boyunca teknik direktör değiştirmenin her zaman zor olduğunu biliyorum ama yılı iyi bitirdiler fakat şampiyonluk çok zor. Mümkün olduğunca Fiorentina'nın maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Juventus maçını izledim."

Geçen sezon performansın Iachini'nin rehberliğinde gelişti. Onun gelişiyle ne değişti?

“Iachini geldiğinde planlarında değildim: Ekip dışındaydım ama hiç pes etmeden çalışmaya devam ettim. Orta sahada niteliklerimi kanıtladım."

Fiorentina'da Ribery ile tanışma fırsatın oldu. İilişkileriniz nasıldı?

“Fiorentina'da Franck ile tanışma fırsatım oldu ve hala iletişim halindeyiz, bana çok yardımcı oldu ve ayrıca kadro dışı kalmamın ardından seviyemi bulmam da onun sayesinde oldu. Bugün bile Beşiktaş maçlarından önce beni motive etmek için maçlardan önce söylediği sözler aklıma geldi."

Falcao'dan Gomis'e, Lacazette'ten ve Vardy'ye kadar birçok uluslararası forvetle oynadınız. Vlahovic'in bu seviyeye ulaşma potansiyeli var mı?

"Söylemesi zor, Dusan hala genç ve pek çok niteliğe sahip, bu yıl düzenli oynama fırsatı buldu. Büyük bir sorumluluğa sahip çünkü Fiorentina tarihi boyunca çok iyi 9 numaralara sahip oldu."

Floransa deneyiminizde pişmanlık duyuyor musunuz?

"Tek pişmanlığım çok fazla oynamamış olmak ve sezonun başından itibaren gerekli güveni almamış olmaktır."

Floransa'da kalmak ister miydin?

"Evet, tabii ki Fiorentina'da kalmak isterdim, sezonu iyi bitirdiğimiz bu takımda kendimi iyi hissettim. Sahada oynadım ve çok eğlendim. Ne yazık ki iki kulüp arasındaki görüşmeler yeni bir anlaşmaya yol açmadı."

Fiorentina'daki en iyi anınız hangisi?

“Söylemesi zor, covid yüzünden bu herkes için çok zor bir yıl oldu. Ama Lecce maçında attığım golü unutamıyorum. Çok önemliydi."

İleride İtalya'ya dönmek ister misiniz?

"Neden olmasın? İtalya'daki futbolu ve hayatı gerçekten seviyorum. Ancak şu anda Beşiktaş'taki sezonuma odaklandım ve bu kulüple bir şampiyonluk kazanmayı umuyorum "