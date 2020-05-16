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HaberlerGalatasaray Haberleri Radamel Falcao: "Gollerden sonra sarılmak neden yasak?"
16.05.2020 - 18:50 |

Radamel Falcao: "Gollerden sonra sarılmak neden yasak?"

Galatasaraylı yıldız Radamel Falcao, Bundesliga'nın başlaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kolombiyalı golcü, "Gollerden sonra sarılmanın yasak olmasının teknik bir nedeni var mı? Maç boyunca sürekli temas halindeyiz" dedi.

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Galatasaraylı yıldız Radamel Falcao, corona virüsü salgınının ardından Bundesliga'nın başlaması sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Futbolcuların gol sevinci sonrası neden sarılamadığın merak ettiğini belirten tecrübeli yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolun geri dönmesiyle birlikte merak ediyorum, gollerden sonra sarılmanın yasak olmasının teknik bir nedeni var mı? Maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Kornerlerde savunmacılar üstünüzde ve barajlarda yan yanalar." ifadelerini kullandı.

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