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21.02.2021 - 09:26 | | Fanatik

Radamel Falcao tam 43 maç kaçırdı!

Galatasaray'da Radamel Falcao formaya hasret kaldı. Alanyaspor maçı için Belek'te yapılan kampa dahil edilse de maç kadrosunda yer bulamayan Radamel Falcao, Galatasaray formayla 31 maça çıktı, 43 maçı kaçırdı.

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Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Galatasaray formasını en son 16. haftada 0-0 biten Antalya maçında giymiş, ardından tedavi için İspanya'ya gitmişti. Fenerbahçe derbisinden önce Türkiye'ye dönen Falcao 3 hafta geçmesine rağmen kadroda yer bulamadı.

Yıldız oyuncu Alanyaspor maçı için Belek'te yapılan kampa dahil edilse de maç kadrosunda yer bulamadı. 50 gündür takımdan uzak olan Falcao Sarı-Kırmızılı formayla 31 maça çıktı, 43 maçı kaçırdı.

Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan 34 yaşındaki futbolcunun maaşı, bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu buluyor.

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Radamel Falcao tam 43 maç kaçırdı

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