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HaberlerGalatasaray Haberleri Radamel Falcao'dan Fatih Terim'e derbi talebi!
03.02.2021 - 12:25 |

Radamel Falcao'dan Fatih Terim'e derbi talebi!

Galatasaray'a Falcao'dan da iyi haber geldi. Fatih Terim'le görüşen Falcao, tamamen hazır olduğunu ve takımla idmanlara çıkmak istediğini söyledi.

Radamel Falcao'dan Fatih Terim'e derbi talebi!
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Galatasaray'a Falcao'dan da iyi haber geldi. Real Madrid'de oynarken "Ronaldo'yu hayata döndüren adam" olarak ünlenen fizyoterapist Joaquin Juan'la çalışan Kolombiyalı tamamen iyileşti.

İstanbul'a gelir gelmez Fatih Terim'le görüşen Falcao, tamamen hazır olduğunu ve takımla idmanlara çıkmak istediğini söyledi.

Falcao'nun İstanbul'a çok hırslı olarak döndüğü ve hocasına, "Derbide oynayıp, gol atmak istiyorum" dediği belirtildi. (Takvim)

Radamel Falcaodan Fatih Terime derbi talebi

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