Radamel Falcao'dan transfer iddialarına yanıt: Gitmiyorum!

Galatasaray'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan Radamel Falcao, son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Katar basınında, Kolombiyalı forvet için Al Sadd'ın teklifte bulunduğu, 34 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmeyerek Al Sadd'a gideceği haberleri çıkmıştı. Ama Falcao bu haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi: "Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!"