Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Radamel Falcao'nun iyileşmeme sebebi ortaya çıktı
22.11.2020 - 14:08 | | Sabah

Radamel Falcao'nun iyileşmeme sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'da 5 Kasım'da yapılan idmanda sakatlanan Falcao, 15 gündür yok. İdmanı sağ üst ön adale grubunda ağrı hissettiği için bırakan Kolombiyalı golcünün sorunu ortaya çıktı.

Radamel Falcao'nun iyileşmeme sebebi ortaya çıktı
ABONE OL

Orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilen Kolombiyalı golcünün, iki haftalık milli arada sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi. Radamel Falcao'nun vücudunun pek çok ağrı kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtiliyor.

ATLETICO'NUN EN PAHALISI

Galatasaray'ın Monaco'dan aldığı Radamel Falcao, eski başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kolombiya AS gazetesi, Atletico Madrid'in son 10 yıldaki oyuncu satışları baz alındığında en değerli 3 isimden birinin Falcao olduğunu yazdı. İspanyol ekibinin, Griezmann (107 milyon euro), Radamel Falcao (51 milyon euro) ve Diego Costa (32 milyon euro) satışlarından dev gelir elde ettiği ifade edildi.

Radamel Falcaonun iyileşmeme sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçeli yenge paylaştı! Serdar Aziz forması...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
    Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
  2. Aday kadro açıklandı
    Aday kadro açıklandı
  3. İşte Falcao'nun iyileşmeme sebebi!
    İşte Falcao'nun iyileşmeme sebebi!
  4. Kritik maçı Hategan yönetecek
    Kritik maçı Hategan yönetecek
  5. Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

Hatayspor - Rizespor (CANLI)

Hatayspor - Rizespor (CANLI)

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Fenerbahçe deplasman fobisini yendi

Fenerbahçe deplasman fobisini yendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet