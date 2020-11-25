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25.11.2020 - 02:04 |

Rafael: İkinci yarıda karakter koyduk

Eski Manchester Unitedlı olan Rafael, İngiliz ekibine 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Rafael: İkinci yarıda karakter koyduk
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Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Rafael, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 4-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Rafael, "Old Trafford'da olmak benim için özel bir duygu. Maçın geneline baktığımızda iyi değildik. Maçın ilerleyen dakikalarında arzumuzu koysak da istediğimiz ritmi yakalayamadık ve gollere engel olamadık. Manchester United gibi bir takıma karşı Old Trafford'da maçı çevirmek zordur. 2. yarıda karakter koyduk, iyi işler yapmaya çalışan taraf bizdik. Visca'nın şutu gol olsa oyun farklı bir hikayeye bürünecekti." dedi.

Gruptan çıkma ihtimalleri için de görüşü sorulan Brezilyalı futbolcu, "Şansımız devam ediyor. İyi bir tecrübe kazandık, tecrübe eksikliğimiz vardı. Oynadığımız maçlarda bunu kapattık. Şampiyonlar Ligi zordur, maçlarda nereye gideceğine bakacağız. İyi bir takım ruhu yakaladık" ifadelerini kullandı.

Eski takımına karşı oynamanın duygusunu anlatan Sambacı, "Burada uzun yıllar oynadım. Geriye baktığımda, iyi ilişkiler kurduğum için hala Manchester United'da oynayan ve çalışan birçok kişiyle iyi iletişimim var. Uzun yılların verdiği güzel bir bağ var diyebilirim" diye konuştu.

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Rafael: İkinci yarıda karakter koyduk

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