Rafinha'nın 'kupa' mutluluğu

Bayern Münih takımının Brezilyalı sağ beki Rafinha geçirdiği 2 kupalı sezondan dolayı çok mutlu. Geçen hafta Berlin'de oynanan Almanya Kupasında Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Bayern Münih kupayı kazanan takım olmuştu. Bundesliga'da da haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Guardiola'nın takımı sezonu Almanya'da 2 kupa alarak tamamlamış oldu.

Alman ekibi Bayern Münih'in defansının önemli isimlerinden olan Rafinha sezon değerlendirmesi yaptı. Brezilyalı oyuncu sezonu 2 kupa ile tamamlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşarken Şampiyonlar Ligi'nden yarı finalde Real Madrid'e elenmelerinin de burukluğunu yaşadığını söyledi. Rafinha "Benim için çok iyi bir sezon oldu. Takımım ile Almanya'da hem şampiyonluğu hem de kupayı kazandım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde yine final oynamak isterdik ama olmadı. Şampiyonlar Ligi zor bir turnuva ve her sene final oynamak zor. Ama yine de sezon geneline bakıldığında iyi futbol oynadık ve başarılı bir sezon geçirdik. Şimdi benim için tatil ve dinlenme zamanı çünkü sezon gerçekten çok yorucu geçti" dedi.

Ülkesinde düzenlenecek olan Dünya Kupası içinde yorum yapan 28 yaşındaki sağ bek Dünya Kupasında ülkesi Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer almasa bile kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Rafinha " Dünya Kupası için açıklanan ilk 30 kişilik kadroda adımın yer alması bile benim için mutluluk verici bir durum. Bende ülkemde düzenlenecek olan Dünya Kupasında 23 kişilik kadroda yer almak isterdim ama olmadı. Yine de kariyerimin en iyi sezonunu geçirdim. Amacım bu futbolumu aynı seviyede tutup Avrupa futbolunda başarılı olmak" şeklinde konuştu.

