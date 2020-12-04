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04.12.2020 - 00:29 |

Rahmanov: "OyuncularÄ±m iyi mücadele etti"

Ä°srail'in Maccabi Tel-Aviv takÄ±mÄ±yla 1-1 berabere kalan Azerbaycan temsilcisi KarabaÄŸ'da yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Elchin Rahmanov, iyi mÃ¼cadele ettiklerini sÃ¶yledi.Â

Rahmanov: "OyuncularÄ±m iyi mücadele etti"
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maÃ§Ä±nda Ä°srail'in Maccabi Tel-Aviv takÄ±mÄ±yla 1-1 berabere kalan Azerbaycan temsilcisi KarabaÄŸ'da yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Elchin Rahmanov, iyi mÃ¼cadele ettiklerini sÃ¶yledi.Â 

Rahmanov, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â 

GÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±ma karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiklerini belirten Elchin Rahmanov, "Zor bir maÃ§ oldu. MaÃ§Ä± kazanmayÄ± istiyorduk. Onlar da kazanabilirdi, biz de galip gelebilirdik. Bir puan elde ettik. OyuncularÄ±m iyi mÃ¼cadele etti. Onlara teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Maccabi Tel-Aviv Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Giorgos Donis ise sonuÃ§tan mutlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmada iyi bir performans sergilediklerini anlatan Donis, "Ä°yi bir maÃ§ oynadÄ±k. Ä°lk yarÄ±da gol fÄ±rsatlarÄ± yakaladÄ±k. SonuÃ§tan mutlu deÄŸilim ancak sergilediÄŸimiz performanstan memnunum. Grupta son maÃ§Ä±mÄ±zÄ± evimizde oynayacaÄŸÄ±z. Ã‡ok iyi oyunculara sahibiz. Gruptan Ã§Ä±karak hedefimize ulaÅŸmak istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Rahmanov: OyuncularÄ±m iyi mÃ¼cadele etti

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