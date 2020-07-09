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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza
09.07.2020 - 00:45 | | İSTANBUL (AA) -

Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza

Lazio'nun Lecce ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibinin kolunu ısıran Patric, 4 maç men ve 10 bin euro para cezası aldı.

Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31'inci haftasında takımı Lazio'nun Lecce ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibinin kolunu ısıran Patric, 4 maç men ve 10 bin euro para cezası aldı.

Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patrice 4 maç ceza

Patric, dün deplasmanda 2-1 yenildikleri Lecce maçının 90 3. dakikasında, rakip oyuncu Giulio Donati'nin kolunu ısırdı.

Mücadelenin hakemi hareketi görmese de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izledi ve 27 yaşındaki İspanyol oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Lig disiplin komitesi oyunucuyu, 4 maçtan men ve 10 bin avro para cezası ile cezalandırdı.

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