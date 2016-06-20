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20.06.2016 - 17:16 |

Ramazan Özcan Bayer Leverkusen'de!

Bayer Leverkusen, Türk asıllı Avusturyalı kaleci Ramazan Özcan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Ramazan Özcan Bayer Leverkusen'de!
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Bayer Leverkusen, Türk asıllı Avusturyalı kaleci Ramazan Özcan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Resmi duyuruda 'Hoşgeldin Rambo Özcan' ifadeleri kullanıldı.

O dönem Beşiktaş'tan, 'yetersiz' bulunduğu için ayrılmak zorunda kalan Ramazan Özcan Siyah-Beyazlı ekipte 4 maç forma giymişti...

Willkommen in ??? @RamazanOezcan!#Bayer04 verpflichtet Ramazan #Özcan

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