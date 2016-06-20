20.06.2016 - 17:16 |
Ramazan Özcan Bayer Leverkusen'de!
Bayer Leverkusen, Türk asıllı Avusturyalı kaleci Ramazan Özcan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Bayer Leverkusen, Türk asıllı Avusturyalı kaleci Ramazan Özcan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Resmi duyuruda 'Hoşgeldin Rambo Özcan' ifadeleri kullanıldı.
O dönem Beşiktaş'tan, 'yetersiz' bulunduğu için ayrılmak zorunda kalan Ramazan Özcan Siyah-Beyazlı ekipte 4 maç forma giymişti...
Willkommen in ??? @RamazanOezcan!#Bayer04 verpflichtet Ramazan #Özcan
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 20 Haziran 2016
Alle Infos: https://t.co/TAFXPEPsLr pic.twitter.com/DxWMDVCSQE