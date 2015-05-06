Rangelov, Galatasaray'ı gözüne kestirdi

Torku Konyaspor'da son 3 karşılaşmada gol atan Bulgar golcü Dimitar Rangelov, Galatasaray maçını da boş geçmek istemiyor.

Gol yollarındaki suskunluğunu 3 hafta önce Gaziantepspor maçında bozan ve bu maçın ardından Akhisar Belediyespor ile Mersin İdmanyurdu müsabakalarında da rakip fileleri havalandırmayı başaran Rangelov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cuma günü zorlu bir deplasmana çıkacağız. Şampiyonluk hesaplarını yapan Galatasaray kendi evinde kazanmak isteyecektir. Biz de kolay kolay maçı bırakmayacağımızı göstermek istiyoruz. Galatasaray'ın eksiklerini bilerek sahaya çıkacağız. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kendi performansım açısından da sahada elimden gelen ne varsa yapmak istiyorum. Uzun bir aradan sonra gol attım ve üç haftadır atmaya devam ediyorum. Galatasaray maçını da boş geçmek istemiyorum" dedi.

Torku Konyaspor'un bu sezonki performansını da değerlendiren Bulgar golcü, "Takımdaki arkadaşlık çok iyi. Günden güne daha iyi oluyoruz. Başta biraz yabancılık çektik ve alışma sürecimiz oldu. Bütün maçları kazanmak için çıkıyoruz ama her şey istediğiniz gibi gitmiyor. 6-7 ay beraber oynadıktan sonra birbirimize uyum sağladık ve her şey normale döndü" diye konuştu.