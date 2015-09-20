Rangelov: 'Sahamızda ilk 3 puanı almak istiyoruz'

Rangelov, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, berabere kaldıkları Medicana Sivasspor maçında istedikleri oyunu sergileyemediklerini bildirdi.

Sivas deplasmanında sahaya kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Rangelov, şunları kaydetti:

"Pozisyon anlamında rakibimiz eksik kalana kadar yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Son dakikalarda benim iki pozisyonum var. Bunlarda golü bulabilirdik ancak beceremedim. Bu nedenle üzgünüm. Takıma skor anlamında katkı sağlayamadım. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Bir puana razı olduk. Önümüzde Mersin İdmanyurdu maçı var. Kazanıp sahamızda ilk 3 puanı almak istiyoruz."