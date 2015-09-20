Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Rangelov: 'Sahamızda ilk 3 puanı almak istiyoruz'
20.09.2015 - 17:22 | | AA

Rangelov: 'Sahamızda ilk 3 puanı almak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un golcü futbolcusu Dimitar Rangelov, 6. haftada oynayacakları Mersin İdmanyurdu maçını kazanıp, sahalarındaki ilk 3 puanı almak istediklerini belirtti.

Rangelov: 'Sahamızda ilk 3 puanı almak istiyoruz'
ABONE OL

Rangelov, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, berabere kaldıkları Medicana Sivasspor maçında istedikleri oyunu sergileyemediklerini bildirdi.

Sivas deplasmanında sahaya kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Rangelov, şunları kaydetti:

"Pozisyon anlamında rakibimiz eksik kalana kadar yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Son dakikalarda benim iki pozisyonum var. Bunlarda golü bulabilirdik ancak beceremedim. Bu nedenle üzgünüm. Takıma skor anlamında katkı sağlayamadım. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Bir puana razı olduk. Önümüzde Mersin İdmanyurdu maçı var. Kazanıp sahamızda ilk 3 puanı almak istiyoruz."

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber