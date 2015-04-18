Rangelov'un 21 haftalık gol hasreti bitti

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Torku Konyapsor'un forvet oyuncusu Dimitar Rangelov, 144 gün sonra gol hasretine son verdi.

Yeşil-beyazlıların gol yollarındaki etkinliğini artırmak için transfer edilen Rangelov ve Marica bugüne kadar attıkları gollerden çok, ileri uçtaki etkisizlikleriyle dikkatleri çekti. Forvet oyuncularının ayağından en son, ilk yarının 10. haftasında gol bulan Torku Konyaspor'da gol yükünü orta saha ve defans oyuncularının çekmesi eleştiri konusu oldu.

Son golünü de Gaziantepspor'a atmıştı

Marica'nın sakatlığındaki belirsizliğin devam etmesi üzerine hücum bölgesinde forma şansı bulan Rangelov, istenen istikrarı bir türlü sağlayamadı. Oynadığı maçlardaki düşük performansıyla eleştirilen Rangelov, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 23 Kasım 2014'te Gaziantepspor'a karşı attığı golden sonra bir daha meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Bulgar golcü o maçtan 21 hafta sonra suskunluğunu ilk yarıda olduğu gibi Gaziantepspor karşısında bozdu. Rangelov, müsabakanın 73. dakikasında Gaziantepspor ağlarını havalandırarak, takımının deplasmandan bir puanla dönmesini sağladı.

"Rangelov ile sevindik"

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 27. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile zorlu bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Müsabakanın başından sonuna kadar iki takımın da iyi mücadele ettiğini ifade eden Baydar, şöyle devam etti: "Gaziantep'ten puansız dönmek istemiyorduk. Bunu da ortaya koyduğumuz mücadeleyle gösterdik. Maçın başında şanssız bir gol yedik. İlk yarı eşitliği sağlayacak pozisyonlarımız vardı ancak olmadı. İkinci yarının 60. dakikasında da Uğur İnceman ile yine bir gol kaçırdık. Ancak müsabakanın 73. dakikasında gelen golle eşitliği sağladık ve maç 1-1 sona erdi. Deplasmanda aldığımız bir puanla mutlu olduk. Haftalar sonra Rangelov'un attığı golle sevindik. İnşallah gol atmaya devam eder."