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29.08.2020 - 23:27 |

Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nin ilk 6 haftasında gol yemeyen Rangers, Celtic'e ait 114 yıllık rekoru egale etti.  Rangers, Celtic'in 1906 yılında ele geçirdiği İskoçya'nın en üst düzey liginde ilk 6 hafta gol yememe rekoruna ortak oldu.

Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu
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İskoçya Birinci Futbol Ligi'nin (Premiership) ilk 6 haftasında gol yemeyen Rangers, Celtic'e ait 114 yıllık rekoru egale etti. 

Rangers, ligin 6. haftasında konuk olduğu Hamilton'ı 15. dakikada Ianis Hagi ve 20. dakikada James Tavernier'nin attığı gollerle 2-0 yendi. 

İlk 6 haftada 16 puanla ligin zirvesinde yer alan Rangers, rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve gol yemedi. 

Bu performansıyla Rangers, Celtic'in 1906 yılında ele geçirdiği İskoçya'nın en üst düzey liginde ilk 6 hafta gol yememe rekoruna ortak oldu.

Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu

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