Rangers -Leverkusen maçı canlı bahisle Misli.com'da

2019 yılının son günlerinde Celtic'i deplasmanda devirip İskoçya Premiership'te zirveye ortak olan Rangers, 2020 yılında beklentileri karşılayamadı ve üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası lige "mental olarak" havlu attı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Ibrox'ta Braga'yı önce 2-0 geriden gelip 3-2 devirdiler, ardından deplasmanda da kazanıp adlarını son 16'ya yazdırdılar. Sağ bek "kaptan" James Tavernier ile orta sahanın önemli isimleri Scott Arfield ve Ryan Jack sakatlıkları nedeniyle son lig maçında oynamadı. Durumları maç saati netleşecek.

Leverkusen ise Porto'yu eleyip Rangers'a rakip oldu. Kai Havertz ve Lucas Alario'nun skorer kimlikleri Alman ekibine bu sezon birçok maç kazandırdı. 99'lu Havertz, Porto eşleşmesinde 4 gole katkı (2 gol - 2 asist) verdi. Sven Bender ve Kevin Volland, sakatlıkları sebebiyle deplasman kafilesinde yer almadı. Almanya'daki koronavirüs salgını sebebiyle rövanş mücadelesinin seyircisiz oynanacağı açıklandı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- 2020 yılında oynadığı 15 resmi maçın 9'undan galibiyetle ayrılan Rangers, bu 9 galibiyetin 6'sını "tek farklı" kazandı.

- Leverkusen son 9 resmi maçını kaybetmedi! (8 galibiyet - 1 beraberlik)

- Leverkusen'in deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçın tamamı "KG VAR" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Leverkusen galibiyeti!

Üyelerin %26'dan fazlası Alman ekibinin İskoçya'daki ilk maçı kazanacağını düşünüyor. %11'lik kesim ise "KG VAR1 tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'NİN TERCİHİ...

Braga'yı 2-0 geriden gelip 3-2 deviren Rangers'tan, St. Johnstone karşısında 3 puan bekledik ama yanıldık. Aslında beklemedik de istedik diyelim... Braga'yı deplasmanda deviren Rangers, Hearts karşısında da takılır mı, takılmasın bi' zahmet dedik, yine takıldı... Yetmedi, kümede kalma savaşı veren Hamilton'a da Ibrox'ta kaybedip hem İskoçya Premiership'e mental olarak havlu attılar, hem de TD Steven Gerrard'ı çıkmaza sürüklediler... 1-0 kazanılan Ross County maçı da Leverkusen öncesi birçok soru işaretini gündemde tutmaya devam etti. İlk 11'den 3 önemli isim de sakat... Son 9 resmi maçından 8 galibiyet çıkartan, Porto deplasmanında derslik bir futbol ortaya koyan Leverkusen, Ibrox'ta çok can sıkacak. "Deplasman 1.5 ÜST" öneriyorum.