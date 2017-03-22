Raptors 11 maç sonra Bulls'u devirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'u 122-120 yenen Toronto Raptors, rakibi karşısındaki 11 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Sakatlığı süren all-star oyun kurucusu Kyle Lowry'den yoksun üst üste 14. karşılaşmasına çıkan Toronto Raptors, ağırladığı Chicago Bulls'u, uzatma sonunda 122-120 mağlup etti.
Bulls'u 11 maç sonra yenmeyi başaran Raptors'ta DeMar DeRozan 42 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. DeRozan, bu sezon 5. kez 40 sayı barajını geçti.
Bulls'ta Jimmy Butler'ın 37 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Rajon Rondo'nun 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.
- Cousins'ın 41 sayısı, Pelicans'ı galibiyete taşıdı
Batı Konferansı'nda 8. sırayı alabilmek için yarışan New Orleans Pelicans, evinde oynadığı Memphis Grizzlies mücadelesini 95-82 kazandı.
Pelicans'ı galibiyete, 41 sayı, 17 ribaunt ve 3 blokla oynayan DeMarcus Cousins taşıdı. Anthony Davis de 19 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza attı.
Grizzlies'te Mike Conley 16, JaMychal Green ve Troy Daniels 12'şer sayı kaydetti.
- Los Angeles derbisi Clippers'ın
Los Angeles kenti takımları Lakers ile Clippers arasındaki karşılaşmadan, 133-109 misafir ekip Clippers galip ayrıldı.
8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Clippers'ta 27 sayı, 8 ribaunt üreten Chris Paul, 24 sayı kaydeden J.J. Redick ve kenardan gelerek 18 sayı atan Austin Rivers, bir adım öne çıktı.
Yenilgi serisi 6 maça çıkan Lakers'ta Brandon Ingram 21 sayı, 5 ribaunt, Julius Randle 19 sayı, 7 ribaunt ve D'Angelo Russell 18 sayı, 5 asistle mücadele etti.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 122-120 (uzatmada)
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 98-96
Miami Heat-Phoenix Suns: 112-97
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 95-82
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 87-112
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 93-100
Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 90-93
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 109-133