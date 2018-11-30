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30.11.2018 - 10:07 | | İSTANBUL (AA)

Raptors, Golden State Warriors'ı uzatmalarda yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Toronto Raptors, uzatmalara giden maçta Golden State Warriors'ı 131-128 yendi.

Raptors, Golden State Warriors'ı uzatmalarda yendi
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NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, sahasında ağırladığı son şampiyonu 131-128 mağlup ederken, üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Raptors'ta Kawhi Leonard 37 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Pascal Siakam 26, Serge Ibaka 20 sayı üretti.

Warriors'ta ise 51 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant'ın performansı mağlubiyete engel olamadı. Klay Thompson 23, Jonas Jerebko 20 sayıyla maçı tamamladı.

LeBron galibiyeti getirdi

Los Angeles Lakers, LeBron James'in 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 104-96 yendi.

Ev sahibi ekipte, Brandon Ingram 14, Josh Hart 13 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, konuk takımda ise Domantas Sabonis 20 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Günün diğer mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda Sacramento Kings'i 133-121 mağlup etti.

Son 10 maçındaki 9. galibiyetini elde eden Clippers'ta Tobias Harris 28, Montrezl Harrell 24 sayıyla oynadı. Sacramento Kings forması giyen Bogdan Bogdanovic, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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