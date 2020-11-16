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16.11.2020 - 10:07 |

Raul Jimenez'den transfer itirafı! Juventus ve Manchester United...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın yıldız golcüsü Raul Jimenez, Juventus ve Manchester United'ın kendisiyle ilgilendiklerini açıkladı.

Raul Jimenez'den transfer itirafı! Juventus ve Manchester United...
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın yıldız golcüsü Raul Jimenez'den transfer itirafı geldi. Wolverhampton'da kalan Meksikalı forvet, yaz döneminde kendisiyle Juventus ve Manchester United'ın ilgilendiğini açıkladı.

TUDN'e konuşan Raul Jimenez, "Bir gün uyandım ve Juventus'tan teklif aldım. Başka bir gün Manchester United'dan... Bildiğim şey bu iki kulübün girişimleri olduğuydu. Ama bir anlaşmaya varılamadı ve transfer de çok yakın değildi. Wolverhampton'da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Raul Jimenezden transfer itirafı Juventus ve Manchester United...

 

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