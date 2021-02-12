RB Leipzig - Augsburg canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Başakşehir'in de bulunduğu Şampiyonlar Ligi grubundan averajla ikinci sırada yer alıp üst tura yükselen RB Leipzig, 20 haftası geride kalan Bundesliga'da Bayern'i amansız bir şekilde 7 puan geriden takip ediyor. Hücumdan Forsberg, savunmadan Henrichs ve orta sahadan Szoboszlai sakat. Kluivert'ın da durumu maç saati netleşecek. TD Julian Nagelsmann'ın hücum merkezinde Sörloth'a, arkasında "Olmo & Nkunku" ikilisine yer vermesi bekleniyor. Geçen sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Sörloth, bu sezon Bundesliga'da 18 maçta süre aldı ancak sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

Son 6 lig maçında sahadan 5 kez boynu bükük ayrılan Augsburg cephesinde ise Sportif Direktör Stefan Reuter'den TD Heiko Herrlich'e destek geldi. Herrlich'in kovulacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Reuter; "Heiko, fikirleri ve yaptıklarıyla mükemmel bir antrenör..." dedi. Tecrübeli golcü Finnbogason ve Brezilyalı savunmacı Iago sakat. Orta sahadan Moravek belirsiz, sağ bek Framberger iyileşti, 2 ay aradan sonra maç kadrosunda olacak. Iago'nun yokluğunda sol taraf Pedersen'e emanet. Orta alanda Caligiuri (4 gol - 2 asist), stoperde Uduokhai (20 maç - 1800 dakika) sezonun geri kalanından en dikkat çeken isimler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig'in iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Augsburg'un ligdeki son 9 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasındaki son 5 resmi maçın tamamını RB Leipzig kazandı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "RB Leipzig kazanır" oldu! %62'lik kesim son haftaların formsuz takımı Augsburg karşısında Sörloth'lu ev sahibi Leipzig'e güveniyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadeledeki gol sayısının en az 3 olacağını düşünüyor.