RB Leipzig - Başakşehir maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Bundesliga'da yeni sezona fırtına gibi giren RB Leipzig, 4 maçta topladığı 10 puanla zirvede yer alıyor. Timo Werner'i Chelsea'ye yollayan Alman ekip, Salzburg'da harikalar yaratan Hee-chan Hwang ve Süper Lig'i kasıp kavuran Alexander Sörloth'u renklerine bağladı. Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçı öncesi orta sahadan Konrad Laimer sakat, son lig maçında yedekte oturan stoper Ibrahima Konate'nin durumu şüpheli. TD Julian Nagelsmann'ın hücum bölgesinde "Dani Olmo & Emil Forsberg" ikilisinin önünde Yussuf Poulsen ile karşılaşmaya başlaması bekleniyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, ligde yeni sezona istediği gibi bir giriş yapamamış ve ilk 4 maçında sadece 1 puan toplarken, hiç gol atamamıştı. Trabzon deplasmanında kötü gidişe dur dediler ve hem Edin Visca hem de İrfan Can Kahveci golle tanışırken, sezonun da ilk galibiyetini hanelerine yazdırdılar. Almanya kafilesinde Hasan Ali Kaldırım ve Nacer Chadli yer almadı. TD Okan Buruk'un sol bekte Boli Bolingoli Mbombo'ya, sol önde ise Deniz Türüç'e görev vermesi bekleniyor. Trabzonspor maçında yedekten oyuna giren Mahmut Tekdemir ise muhtemelen ilk 11'e geri dönecektir. Yeni transfer Giuliano da kenarda şans bekleyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4'ünü kazandı. (1 beraberlik)

- Başakşehir bu sezon oynadığı 5 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- RB Leipzig daha önce karşılaştığı tek Türk takımı olan Beşiktaş ile 2017/18 Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 2 maçı da kaybetmişti. Başakşehir, tarihinde ilk kez Devler Ligi arenasına çıkacak.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "RB Leipzig Kazanır" oldu! %48'lik kesim Alman ekibine temsilcimiz Başakşehir karşısında güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Temsilcimiz Başakşehir, tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde grup maçına çıkıyor. Hafta sonu Süper Lig’de Trabzonspor’u mağlup eden Başakşehir, ligde hem ilk kez gol sevinci yaşarken hem de ilk galibiyetini elde etti. Temsilcimizde Chadli, Hasan Ali Kaldırım ve Azubuike sakatlıkları nedeniyle Almanya’ya götürülmedi. Leipzig, Bundesliga’ya iyi başladı. Geride kalan 4 haftada 10 puan topladılar. Werner’i Chelsea’ye gönderseler de Sörloth, Justin Klaivert, Chan Hwang gibi takviyelerle hücum hattını güçlendirdiler. Başakşehir adına zor bir deplasman. Leipzig oldukça formda. Forsberg, Poulsen, Olmo gibi isimleriyle favori de onlar. Aynı zamanda gollü bir 90 dakika bekliyorum.