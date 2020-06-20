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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri RB Leipzig - Borussia Dortmund (CANLI)
20.06.2020 - 16:02 |

RB Leipzig - Borussia Dortmund (CANLI)

Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig evinde Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Karşılaşma Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ikincilik için büyük önem taşıyor...

RB Leipzig - Borussia Dortmund (CANLI)
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Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig evinde Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Karşılaşma Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ikincilik için büyük önem taşıyor...

İLK 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Kampl, Angelino, Forsberg, Schick, Werner

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Emre Can, Hummels, Morey, Reyna, Witsel, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland

RB Leipzig - Borussia Dortmund (CANLI)

RB Leipzig - Borussia Dortmund (CANLI)

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