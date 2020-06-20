20.06.2020 - 16:02 |
RB Leipzig - Borussia Dortmund (CANLI)
Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig evinde Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Karşılaşma Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ikincilik için büyük önem taşıyor...
Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig evinde Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Karşılaşma Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ikincilik için büyük önem taşıyor...
İLK 11'LER
Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Kampl, Angelino, Forsberg, Schick, Werner
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Emre Can, Hummels, Morey, Reyna, Witsel, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland
Devleri peşinden koşturan yıldız: Jadon Sancho...