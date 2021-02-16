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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri RB Leipzig - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
16.02.2021 - 09:37 |

RB Leipzig - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool, Puskas Arena'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında RB Leipzig ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

RB Leipzig - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Yeni yıla biraz çalkantılı giren RB Leipzig, sonrasında toparlandı ve son 4 resmi maçını kazanırken bunların 3'ünde de gol yemedi. Kanat forvet Emil Forsberg ve Salzburg'tan transfer edilen Dominik Szoboszlai sakat. Yaklaşık 3 aydır ortalarda gözükmeyen sağ bek Benjamin Henrichs kadroda ancak durumu maç saati netleşecek. TD Julian Nagelsmann; "Liverpool iyi gününde olduğunda eşleşmenin favorisi ancak biz de Avrupa'nın en önemli takımlarına karşı gelebileceğimizi daha önce birçok kez gösterdik..." dedi.

Liverpool cephesinde ise Ben Davies, Divock Origi, Caoimhin Kelleher, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip ve Diogo Jota diye uzayan bir sakatlar listesi mevcut. Naby Keita son antrenmanda takımla çalıştı ancak maç kadrosuna alınmadı. James Milner ve Fabinho son antrenmana katılmadı fakat takımla birlikte yolculuk etti - durumları maç saati netlik kazanacak. Ozan Kabak, Liverpool formasıyla ilk maçına geçtiğimiz hafta sonu Leicester karşısında çıktı. Her şey yolunda giderken kaleci Alisson Becker ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası yenilen gol, arkasından bir de kademe hatası derken her şey tepetaklak oldu. Yine de İngiliz kaynaklar, TD Jürgen Klopp'un savunmanın ortasında genç stopere görev vermeye devam edeceğini, RB Leipzig karşısında milli oyuncumuzun ilk 11'de olacağını yazdı.

"RB Leipzig ile Liverpool" arasındaki "Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçı" koronavirüs önlemleri kapsamında tarafsız sahada, Puskas Arena'da (Macaristan) oynanacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig'in son 5 resmi maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 6 iç saha maçını kaybetmedi. (5 galibiyet - 1 beraberlik)

- Liverpool'un deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Liverpool, Almanya temsilcilerine konuk olduğu son 5 resmi maçı kaybetmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu! %26'lık kesim son haftalardaki kötü gidişine rağmen İngiliz devine, tarafsız sahada RB Leipzig karşısında güveniyor... %22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

RB Leipzig - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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