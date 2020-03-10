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10.03.2020 - 22:44 |

RB Leipzig-Tottenham: 3-0 Toplam skor: (4-0)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında RB Leipzig sahasında Tottenham'ı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

RB Leipzig-Tottenham: 3-0 Toplam skor: (4-0)

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli maçlarından birinde RB Leipzig ile Tottenham kozlarını paylaştı.

İngiltere'deki ilk maçı 1-0 kazanan Leipzig bu kez evinde Tottenham'ı ağırladı.

Mücadeleyi Sabitzer(2) ve Forsberg'İn golleriyle 3-0 yenen Leipzig adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu maçın detaylarına Skorer'den ulaşabilirsiniz.

RB Leipzig-Tottenham: 3-0 Toplam skor: (4-0)

İLK 11'LER

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Nkunku, Schick, Werner.

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga; Sessegnon, Winks; Lo Celso, Lamela, Lucas; Dele.

RB Leipzig-Tottenham: 3-0 Toplam skor: (4-0)

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