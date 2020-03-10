10.03.2020 - 22:44 |
RB Leipzig-Tottenham: 3-0 Toplam skor: (4-0)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında RB Leipzig sahasında Tottenham'ı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli maçlarından birinde RB Leipzig ile Tottenham kozlarını paylaştı.
İngiltere'deki ilk maçı 1-0 kazanan Leipzig bu kez evinde Tottenham'ı ağırladı.
Mücadeleyi Sabitzer(2) ve Forsberg'İn golleriyle 3-0 yenen Leipzig adını çeyrek finale yazdırdı.
Bu maçın detaylarına Skorer'den ulaşabilirsiniz.
İLK 11'LER
RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Nkunku, Schick, Werner.
Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga; Sessegnon, Winks; Lo Celso, Lamela, Lucas; Dele.