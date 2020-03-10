RB Leipzig - Tottenham maçı canlı bahisle Misli.com'da

Londra'da Timo Werner'in penaltısıyla kazanan RB Leipzig, geçtiğimiz hafta sonu ise Bundesliga'da Wolfsburg ile 0-0 berabere kalarak şaşırtmıştı. Kaptan, stoper Willi Orban'ın sakatlığı devam ediyor, Ibrahima Konate'nin durumu belirsiz. İlk maçta Dayot Upamecano da yoktu, 3'lü savunmada 2 tane bek, 1 de tecrübesiz Ethan Ampadu ile mücadeleye çıkmak zorunda kalmışlardı.

Tottenham'da ise Harry Kane, Heung-min Son ve Moussa Sissoko'nun sakatlığı sürüyor. Premier Lig'de, Burnley deplasmanında Tanguy Ndombele ve Erik Lamela oynamadı; Lucas Moura, Serge Aurier ve Giovani Lo Celso da yedek bekledi. TD Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi rövanşını oldukça ciddiye aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Lepzig son 6 resmi maçını kaybetmedi. (3 galibiyet - 3 beraberlik)

- Tottenham ise son 5 resmi maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- RB Leipzig bu sezon evinde oynadığı 15 resmi maçın sadece 1'inde gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon mücadelesi...

- Tottenham, deplasmanda oynadığı son 8 deplasman maçının yalnızca 1'ini kazanabildi. (2 mağlubiyet - 5 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, RB Leipzig galibiyeti!

Üyelerin %31'den fazlası RB Leipzig'in, İngiltere sonrası Almanya'da da kazanacağını düşünüyor. %25'lik kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...