RB Leipzig Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve kadrolar

RB Leipzig Tottenham maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin iki maçından biri olan zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte iki takımda son duurm...



RB LEIPZIG TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



RB Leipzig Tottenham maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner.



Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sánchez, Davies, Winks, Gedson, Lo Celso, Dele, Bergwijn, Lucas.



İKİ TAKIMDA SON DURUM



Londra'da Timo Werner'in penaltısıyla kazanan RB Leipzig, geçtiğimiz hafta sonu ise Bundesliga'da Wolfsburg ile 0-0 berabere kalarak şaşırtmıştı. Kaptan, stoper Willi Orban'ın sakatlığı devam ediyor, Ibrahima Konate'nin durumu belirsiz. İlk maçta Dayot Upamecano da yoktu, 3'lü savunmada 2 tane bek, 1 de tecrübesiz Ethan Ampadu ile mücadeleye çıkmak zorunda kalmışlardı.

Tottenham'da ise Harry Kane, Heung-min Son ve Moussa Sissoko'nun sakatlığı sürüyor. Premier Lig'de, Burnley deplasmanında Tanguy Ndombele ve Erik Lamela oynamadı; Lucas Moura, Serge Aurier ve Giovani Lo Celso da yedek bekledi. TD Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi rövanşını oldukça ciddiye aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.